Roberto Dinamite tranquiliza fãs após cirurgiaReprodução: Instagram/Roberto Dinamite

Publicado 09/08/2022 16:05

Rio - Ídolo do Vasco, Roberto Dinamite passou por uma cirurgia na manhã do último domingo, em um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e passa bem. O procedimento ocorreu para a retirada de uma bolsa de ileostomia, no intestino, que foi colocada em decorrência de tumores descobertos no fim do ano passado. Nas redes sociais, ele tranquilizou os fãs.

"Boa tarde pessoal! Passando pra avisar que a cirurgia foi um sucesso. Agradecer mais uma vez a toda equipe do Hospital da Unimed pelos cuidados e profissionalismo. Obrigado a todos pelas orações e as mensagens de carinho. Já já estaremos juntos. Falta menos do que faltava", disse Dinamite no vídeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Dinamite (@rdinamite10) O ex-jogador de 68 anos já havia passado por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. Dinamite está em tratamento contra o câncer desde que precisou ser internado em 23 de dezembro, quando descobriu a doença e fez outro procedimento para a desobstrução do intestino.

Recentemente, em junho, ele foi internado no hospital para tratar de uma infecção bacteriana. Na ocasião, ele também gravou um vídeo para acalmar os fãs e apresentou certa dificuldade para falar.