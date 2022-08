Sócio da 777 Partners, Josh Wander celebrou a compra da SAF do Vasco - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 09/08/2022 10:15

Em mensagem enviada aos torcedores do Vasco após a aprovação da venda da SAF, o sócio-fundador da 777 Partners, Josh Wander pediu paciência durante as próximas semanas de transição. O grupo americano já assumiu o comando do futebol vascaíno, mas ainda precisa resolver questões burocráticas para ter o controle total da SAF.



"O processo de criação de uma SAF é complicado e requer muitas etapas. Estamos quase terminando, mas há ainda alguns passos que devemos dar nas próximas semanas antes que a SAF esteja totalmente em operação. Temos trabalhado o máximo que podemos para que esse período de transição aconteça da forma mais rápida e tranquila possíveis", disse.



Em longo texto, Josh também prometeu levar o futebol do Vasco ao futuro. Para isso, a 777 Partners pretende utilizar a rede de clubes que possui para "investir e confiar na melhor tecnologia, dados, análises, além das técnicas avançadas de desenvolvimento de jogadores para tomar decisões inteligentes e ponderadas sobre o que é melhor para o clube, agora e no futuro".



Ao comprar a SAF do Vasco com promessa de investimento de R$ 700 milhões nos próximos três anos, mais a quitação da dívida do clube no mesmo valor, a empresa americana se comprometeu em contrato a respeitar as características históricas do clube. E Josh reafirmou esse compromisso.



"Nós prometemos a vocês que vamos sempre respeitar tudo que torna o Vasco especial. Nunca mudaremos a essência do clube pelo qual vocês são apaixonados. Não importa quantas agremiações façam parte da 777 Partners, prometemos que vamos estar sempre comprometidos com o Vasco e com seu sucesso dentro e fora de campo".

Confira a mensagem completa do sócio da 777 Partners aos torcedores do Vasco:



"Amigos Vascaínos,

Em nome de toda a equipe da 777 Partners, quero agradecer pela paciência de vocês durante os últimos meses e pela confiança que depositaram na nossa empresa para levar o Vasco ao futuro.



Gostaria de agradecer a todos os que votaram na Assembleia Geral e a todos que fizeram esta história possível; parceiros, funcionários, fornecedores, conselheiros, diretores, jogadores e, claro, os torcedores do Vasco. Cada um, do seu jeito, contribuiu para nos trazer até esse momento inesquecível.



Seguindo em frente, a equipe da 777 Partners, especialista em futebol e negócios com empresas em todo o mundo, trabalhará diariamente para ajudar o Vasco a voltar ao seu verdadeiro patamar. Além disso, como anunciado nesta manhã, nomeamos Luiz Mello como CEO e Paulo Bracks como Diretor Esportivo para o dia-a-dia de nossa administração. Eles são homens íntegros, que possuem profundo conhecimento e habilidade. Por isso contam com nosso total apoio e confiança.



Como vocês sabem, temos vários clubes ao redor do mundo. O que cada um deles compartilha é exatamente o que nos atraiu no Vasco - história rica, tradição e uma torcida apaixonada. Nós prometemos a vocês que vamos sempre respeitar tudo que torna o Vasco especial. Nunca mudaremos a essência do clube pelo qual vocês são apaixonados. Não importa quantas agremiações façam parte da 777 Partners, prometemos que vamos estar sempre comprometidos com o Vasco e com seu sucesso dentro e fora de campo.



Diariamente, todos da 777 em diversos países trabalharão em estreita colaboração com nossa equipe no Brasil para colocar o Vasco na melhor posição para ter sucesso e devolvê-lo ao lugar de direito: entre os principais clubes da América do Sul. Nossa estratégia envolve investir e confiar na melhor tecnologia, dados, análises, além das técnicas avançadas de desenvolvimento de jogadores para tomar decisões inteligentes e ponderadas sobre o que é melhor para o clube, agora e no futuro.



Além de expressar nossa empolgação com a votação de domingo e o futuro, quero pedir mais uma vez paciência aos vascaínos. O processo de criação de uma SAF é complicado e requer muitas etapas. Estamos quase terminando, mas há ainda alguns passos que devemos dar nas próximas semanas antes que a SAF esteja totalmente em operação. Temos trabalhado o máximo que podemos para que esse período de transição aconteça da forma mais rápida e tranquila possíveis.



Nós sabemos que alguns ainda têm dúvidas e estão se questionando sobre o futuro do clube. Prometo que provaremos com nossas ações que vocês tomaram a decisão certa ao confiar em nós. Estamos empenhados em passar por este período de transição de forma clara, pacífica e respeitosa.



Desde o primeiro momento em que o Vasco entrou em nossos pensamentos, foi um prazer encontrar todas as características que buscamos em um clube e em um parceiro: uma história de pioneirismo nas lutas pela igualdade e respeito às pessoas, o potencial de desenvolvimento de São Januário, a capacidade inesgotável de revelar grandes jogadores, entre muitos outros.



Isso e muito mais é o que torna o Vasco especial, por isso podemos garantir que não vai mudar. Nosso compromisso é manter e respeitar a história do clube, incluindo sua identidade cultural, uniformes, hino, bandeiras, escudos – tudo isso permanecerá intacto. Não estamos aqui para mudar tradições. Estamos aqui para respeitá-las enquanto ajudamos a escrever as próximas páginas da gloriosa história deste clube.



Mal podemos esperar para começar. Até breve, em São Januário!".