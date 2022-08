Torcida do Vasco em São Januário - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Torcida do Vasco em São JanuárioDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 08/08/2022 17:54

Rio - O Vasco da Gama informou, nesta segunda-feira (08), que os ingressos para o confronto com o Tombense estão esgotados. A venda dos bilhetes começou às 10h para os sócios, e iniciaria às 12h para o publico geral. No entanto, as entradas esgotaram antes mesmo da abertura das vendas para os não-sócios do Cruz-maltino.

Os ingressos para Vasco x Tombense estão esgotados!



O Caldeirão vai ferver mais uma vez!#Vasco #Gigante pic.twitter.com/nuKbDkASdi — Sócio Gigante (@sociogigante) August 8, 2022

Já os torcedores visitantes poderão adquirir seus ingressos no dia do jogo, a partir das 08h, na bilheteria 11 de São Januário. No entanto, tudo indica que um baixo número de torcedores do clube mineiro estarão presentes na partida.

Vale lembrar que este é um confronto direto na luta rumo ao acesso. Atualmente, o Vasco da Gama está na quarta colocação, com 39 pontos, dez atrás do líder Cruzeiro. Já o tombense está um pouco atrás, em sexto, com 32 pontos.

Vasco e Tombense se enfrentarão no próximo sábado (13), às 11h (horário de Brasília), em São Januário, em confronto válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.