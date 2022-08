MT - Rafael Ribeiro / VASCO

MTRafael Ribeiro / VASCO

Publicado 08/08/2022 17:24

Rio - O Vasco avançou nos últimos dias nas conversas com o Santa Clara, de Portugal, e encaminhou o empréstimo de MT. Os clubes estão alinhando os últimos detalhes pela transferência do meio-campista e os documentos estão sendo trocados. A informação é do 'ge'.

Por conta das tratativas avançadas, MT sequer foi relacionado para a partida contra a Ponte Preta, nesta terça-feira (9), em Campinas, pela 23ª rodada da Série B.

O Santa Clara apresentou proposta na última semana, mas, em contraproposta, o Vasco pediu que o valor da opção de compra aumentasse, e os clubes chegaram a um acordo. O atleta de 21 anos será emprestado ao clube português por um ano.

O Vasco tem 65% dos direitos de MT. 30% pertencem ao Volta Redonda, clube que o revelou, e outros 5% são do próprio meia.