Bruno Tubarão no treino do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 07/08/2022 10:16

Uma das novidades do Vasco para a sequência da Série B, Bruno Tubarão treinou pela primeira vez com os novos companheiros na sexta-feira (5) e chega para brigar por uma vaga no ataque, contando com a sua experiência de já ter sido campeão da competição pelo RB Bragantino, em 2019.

"Pelo que acompanho, é um grupo muito unido, que está fazendo boa campanha. Chegou para somar, tenho experiência na competição, já fui campeão em 2019", afirmou Tubarão à Vasco TV. Ele também se apresentou aos torcedores que não o conhecem:



"Sou um jogador de lado de canto, eu que gosto de ir para cima, enfrentar o adversário no mano a mano, tentando terminar as jogadas e buscando dar um passe e uma assistência para o gol".



Com passagens por clubes pequenos do Rio, Tubarão terá a primeira experiência num grande clube e já vive a expectativa de contar com o apoio da torcida do Vasco.



"Estou muito feliz, é um sonho vestir essa camisa, pela grandeza do clube, pela história e pela torcida, que encanta. Aquela música do Juninho chega a arrepiar quando vejo a torcida cantando", revelou.