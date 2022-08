Presidente do Vasco - Jorge Salgado - Daniel Ramalho/Vasco

Presidente do Vasco - Jorge SalgadoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 05/08/2022 18:28

Rio - As categorias de base do Vasco se movimentaram com a renovação de contrato do zagueiro Victor Araújo, o Vitão, de 18 anos, nesta sexta-feira (5), com validade até julho de 2026. De acordo com o portal "GE", o novo vínculo do jovem atleta conta com multa rescisória de 40 milhões de euros (R$ 210,5 milhões na cotação atual) para os clubes do exterior.

Victor Araújo assina contrato até julho de 2026 Foto: Divulgação/Vasco

Esse é o segundo contrato profissional acertado com o Victor Araújo, que é um dos destaques do Sub-20 do Vasco. O primeiro vínculo assinado em 2020 tinha validade para setembro de 2023. A negociação foi conduzida pelo empresário Fábio Menezes, que agencia a carreira do jogador com Marcelo Scharan (Prodigé Sportif) e Thiago Reggiani (Ais Football).

Victor Araújo chegou ao Vasco com 11 anos e tem 29 partidas disputadas pelo Sub-20 neste temporada, com o Campeonato Carioca, Brasileirão e Copa São Paulo de Futebol Júnior. O zagueiro também tem convocações para a base da seleção brasileira.