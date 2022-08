Eguinaldo em momento de descontração com Alex Teixeira no treino do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 05/08/2022 16:03

Rio - O Vasco acertou a compra do jovem atacante Eguinaldo. O clube adquiriu 70% dos direitos econômicos da joia das categorias de base, que pertencia ao Artsul e atuava pelo Cruzmaltino por empréstimo, assinando novo vínculo até o fim de 2027 e dando boa valorização salarial.

De acordo com o 'Atenção Vascaínos', Eguinaldo recebe apenas R$1.700 pelo Vasco e o novo contrato dará uma condição melhor ao jogador, agora integrado ao time principal.

O atacante tem sido utilizado nos últimos jogos do Gigante da Colina e impressiona por sua habilidade e inteligência no último do gramado. Eguinaldo, inclusive, marcou o gol que sacramentou a goleada do Vasco sobre o CRB, em São Januário, por 4 a 0.