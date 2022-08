Bruno Tubarão chega ao Vasco por empréstimo até o fim da temporada - Divulgação/Vasco

Bruno Tubarão chega ao Vasco por empréstimo até o fim da temporadaDivulgação/Vasco

Publicado 05/08/2022 13:06

O Vasco tem mais uma cara nova para a disputa da Série B. Trata-se de Bruno Tubarão, anunciado pelo clube nesta sexta-feira (5). O atacante de 27 anos estava no RB Bragantino e chega por empréstimo até o fim desta temporada, com opção de compra.



Em busca de dar mais forças ao elenco para conseguir o retorno à elite do futebol brasileiro, o Vasco foi ao mercado nesta janela de transferências, já contando com a ajuda da 777 Partners. O ataque foi um dos setores prioritários e, além de Bruno Tubarão, o Gigante da Colina acertou com Fábio Gomes, Alex Teixeira e Gustavo Maia. Os laterais Paulo Victor e Matheus Ribeiro também foram contratados.



Com passagem pelas divisões de base do Nova Iguaçu, Bruno Tubarão estreou pelos profissionais pela Cabofriense em 2016 e também passou pelo Sampaio Corrêa no Rio. Teve passagem pelo Boa Sport e Red Bull Brasil, até ser contratado pelo RB Bragantino em 2020.



Nesta temporada, o atacante não teve muitas chances e disputou 24 partidas, a maioria saindo do banco. Só que não vinha mais sendo aproveitado recentemente, tanto que, desde 14 de maio, quando foi titular pela última vez, disputou apenas três jogos.

Veja a ficha técnica da contratação

Nome completo: Bruno Nunes de Barros

Apelido: Bruno Tubarão

Data de nascimento: 05 de março de 1995 (27 anos)

Local de Nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Posição: atacante

Altura: 1,80m

Clubes: Nova Iguaçu, Cabofriense, Madureira, Sampaio Corrêa (RJ), Boa Esporte (MG), Red Bull Brasil, RB Bragantino e VASCO.