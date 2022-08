Jean Victor é titular do Botafogo-SP - João Victor Menezes/Agência Botafogo

Publicado 05/08/2022 14:00

Titular do Botafogo-SP, que atualmente é o sétimo colocado da Série C do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Jean Victor afirmou que negociou com o Vasco. Entretanto, as conversas não tiveram sucesso e o Gigante da Colina optou por Paulo Victor, do Internacional.

"Realmente existiu essa negociação com o Vasco. As conversas aconteceram com os meus empresários e com o Botafogo-SP. Por questões contratuais acabou não dando certo e a negociação não evoluiu. Fiquei contente com o interesse de um clube grandioso como o Vasco!, revelou Jean Victor.



Em segundo lugar na Série B, o Vasco buscou reforços para a sequência da competição, entre eles trouxe Paulo Victor para a lateral por empréstimo até julho de 2023. Por outro lado, liberou Weverton para o Internacional.



O Vasco contratou nesta janela de transferências Alex Teixeira, Bruno Tubarão, Fábio Gomes, Gustavo Maia, Paulo Victor e Matheus Ribeiro.