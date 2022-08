Marcelo Bielsa - AFP

Publicado 05/08/2022 10:00 | Atualizado 05/08/2022 10:30

Rio - Sem treinador desde a saída de Mauricio Souza há mais de uma semana, o Vasco vem avaliando as opções do mercado. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o argentino Marcelo Bielsa foi oferecido ao Cruzmaltino e tem o nome na mesa de possibilidades da 777 Partners.

Marcelo Bielsa, de 67 anos, é conhecido pela ousadia do seu futebol extremamente ofensivo. Ele dirigiu a Argentina na Copa do Mundo de 2002 e também a seleção chilena. Recentemente reconduziu o Leeds United para a Premier League. Deixou o comando do clube inglês no meio da temporada passada.

O Vasco só deverá definir o seu futuro técnico na próxima semana. Neste fim de semana, o clube carioca terá uma Assembleia Geral para aprovar a proposta da 777 Partners. O grupo norte-americano só aceitará sacramentar as negociações, quando o acordo estiver oficializado.

O Cruzmaltino tinha o nome de Odair Hellmann, ex-Fluminense, como prioridade. No entanto, o técnico está no Emirados Árabes e não irá voltar ao Brasil neste momento. Outros nomes vem sendo avaliados pelo clube carioca, entre eles o principal é o de Guto Ferreira.