Matheus Ribeiro é o novo reforço do VascoReprodução

Publicado 05/08/2022 17:04

Rio - O Vasco anunciou, na tarde desta sexta-feira, a contratação do lateral Matheus Ribeiro, de 29 anos, que estava no Avaí. O jogador assinou com o Cruzmaltino até abril de 2023.

Formado na base do Internacional, Matheus Ribeiro passou ainda pelo Juventude, Athletico-PR, Santos, Figueirense e estava na Chapecoense nas duas últimas temporadas antes de chegar ao Avaí. Em 2018, o jogador também passou brevemente por um clube mexicano, o Puebla.



Com a lista de reforços só aumentando, o Vasco já teve a estreia de sua principal contratação dessa janela de transferências, o meia-atacante Alex Teixeira. O clube também já apresentou o lateral-esquerdo Paulo Victor e o atacante Fábio Gomes. Além deles, o Cruzmaltinojá anunciou a chegada do atacante Bruno Tubarão.