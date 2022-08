Fábio Gomes - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 05/08/2022 16:30

Rio - Reforço do Vasco para a reta final da Série B, o atacante Fábio Gomes, de 25 anos, foi apresentado pelo clube carioca nesta sexta-feira. O jogador escolheu o número 97, explicou o motivo e citou um dos ídolos dos torcedores cruzmaltinos como referência no futebol.

"Sempre usei a 9, o 97 é o ano do meu nascimento. Sabemos que o 97 pro Vasco é importante, quando o time foi campeão brasileiro. Quando olhei a história do Vasco escolhi esse número. Naquele ano tinha Edmundo, fazia muitos gols, tenho que me espelhar nele", afirmou.

Em 1997, o Vasco conquistou o título do Brasileiro. Naquele ano, Edmundo foi o craque absoluto da competição, sendo artilheiro com 29 gols. Emprestado pelo Atlético-MG, Fábio agradeceu a receptividade no clube carioca.

"Agradeço por ter chegado aqui, ter sido bem recebido, a torcida me abraçou. Eu sou um cara de área, alto, cabeceio bem, sou rápido por ser alto, isso me dá um apoio muito grande. Quero ajudar a equipe da melhor maneira. Jogador tem que estar pronto pra tudo, se precisar de mim na terça eu vou estar a disposição. Conversei com Emílio, falei que vinha treinando, indo pros jogos do Atlético, se precisar de mim, eu estou pronto", disse.