Filho de Chico Anysio, Bruno Mazzeo foi à cerimônia em São Januário e discursou ao lado do presidente do Vasco, Jorge Salgado - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 04/08/2022 12:22

Após um período de obras, o Vasco inaugurou nesta quinta-feira (4) a nova sala de imprensa de São Januário, com direito a homenagem a um vascaíno ilustre. O local passou a ter o nome de Chico Anysio, um dos maiores humoristas do Brasil, morto em 2012, aos 80 anos.

O presidente do Vasco, Jorge Salgado, o 1º vice, Carlos Roberto Osório, o 2º vice, Roberto Duque Estrada, e o vice de comunicação, Danilo Bento, participaram da inauguração da nova sala de imprensa de São Januário e consideraram uma "reparação de uma injustiça". Afinal, o nome de Chico Anysio dava nome a uma sala da sede entre 2012 e 2015, mas a gestão de Eurico Miranda retirou a homenagem.



O também humorista e vascaíno Bruno Mazzeo, filho de Chico e que era opositor de Miranda, participou da cerimônia ao lado dos filhos João, José e Francisco. "Eu gostaria de agradecer ao Vasco e ao presidente Jorge Salgado por esta homenagem. Fico emocionado porque o Vasco e o futebol são um grande elo entre eu e meu pai. Os momentos em que eu mais sinto saudade são durante os jogos do Vasco. Estou muito feliz, fiz questão de trazer todos os meus filhos e tenho certeza de que meu pai está muito feliz também", disse Bruno ao site oficial do Vasco.



"É motivo de orgulho trazer novamente esta sala com o nome do Chico Anysio. Era um vascaíno tremendo e passou para a família toda o seu DNA vascaíno. Tive passagens com o Chico aqui em São Januário e para mim era uma pessoa sensacional, não somente como vascaíno mas por tudo que ele representou como pessoa e artista. Que o Bruno receba esta pequena homenagem com carinho para ele e toda a família. Estamos felizes em poder reparar atos passados e dar este ilustre nome a nossa sala, " afirmou Salgado.