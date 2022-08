Luto - Reprodução

Publicado 03/08/2022 19:06

Álvaro Matos, ex-zagueiro do Vasco Reprodução Rio - Ex-zagueiro do Vasco, Álvaro Matos morreu nesta quarta-feira, aos 75 anos. Ele estava internado no Hospital São Vicente, em Guarapuava, onde travava batalha contra um câncer.

Álvaro Matos iniciou sua carreira no Vasco, na década de 60. Depois, vestiu as camisas de Grêmio Oeste-PR, Vitória-ES, Ferroviário-PR, Colorado-PR (atual Paraná Clube) e Comercial-MS. Encerrou a carreira aos 26 anos e chegou a se aventurar como treinador do Batel, de Guarapuava.

Após deixar o futebol, Álvaro virou empresário e era dono de uma distribuidora de gás em Guarapuava. Ele deixa esposa, filhos e netos.