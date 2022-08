Matheus Ribeiro - Foto: Leandro Boeira/Avaí F.C.

Matheus RibeiroFoto: Leandro Boeira/Avaí F.C.

Publicado 03/08/2022 15:26

Rio - O lateral-direito Matheus Ribeiro, de 29 anos, não é mais jogador do Avaí. Contratado pelo Leão da Ilha em janeiro, ele atuou em 13 partidas, sendo 11 como titular, no Campeonato Catarinense e chegou a marcar um gol, mas perdeu espaço no clube catarinense. Em busca de oportunidades, o atleta deixou o Sul e acertou novo contrato junto ao Vasco. As informações são do portal "globoesporte.com".

Formado na base do Internacional, o jogador passou ainda pelo Juventude, Athletico-PR, Santos, Figueirense e estava na Chapecoense nas duas últimas temporadas antes de chegar ao Avaí. Em 2018, o jogador também passou brevemente por um clube mexicano, o Puebla.

Com a lista de reforços só aumentando, o Vasco já teve a estreia de sua principal contratação dessa janela de transferências, o meia-atacante Alex Teixeira. O clube também já apresentou o lateral-esquerdo Paulo Victor e anunciou a contratação do atacante Fábio Gomes. Além deles, o Cruzmaltino está próximo de fechar com atacante Bruno Tubarão, do Bragantino, que já foi liberado dos treinos pelo clube paulista.