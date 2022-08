Jorge Salgado, presidente do Vasco - Daniel Carvalho / Vasco

Publicado 02/08/2022 21:45

Rio - O Vasco comunicou nesta terça-feira (2) a renovação de contrato com o zagueiro Roger, de 18 anos, do Sub-20, até julho de 2026. O jovem atleta tinha vínculo com o Cruz-Maltino até setembro de 2023, mas por segurança, o clube carioca ampliou por mais temporadas.

Zagueiro Roger Foto: João Pedro Isidro/Vasco

"Estou muito feliz, só tenho a agradecer a Deus, a minha família e ao Vasco que é o clube do meu coração, por acreditar no meu trabalho. Agora é continuar trabalhando forte e focado, em busca dos objetivos, para que esses quatro sejam repletos de conquistas", destacou o zagueiro Roger.

Nota Oficial do Vasco:

"O Club de Regatas Vasco da Gama acertou a extensão de contrato do zagueiro Roger, destaque das categorias de base do Cruzmaltino, até julho de 2026. O defensor é mais um nome da Geração 2004, que quando defendeu o Sub-17, chegou nas finais de todas as competições que disputou no ano passado, conquistando os títulos do Campeonato Carioca e da Recopa, quando marcou o gol da vitória sobre o Fluminense", diz a nota oficial no site do Vasco, que completou:

"Roger chegou ao Vasco com seis anos de idade, em 2016. Ficou até o Sub-12, quando saiu e retornou no Sub-14. Desde então, foi se destacando e conquistando espaço títulos nas categorias até chegar ao Sub-20, neste ano", concluiu.