Dirigentes da 777 Partners em visita ao CT Moacyr Barbosa - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 01/08/2022 21:01

Rio - O Vasco dá mais um passo importantes para a venda de sua Sociedade Anônima do Futebol. Na noite desta segunda-feira, a decisão que obrigava o Cruz-Maltino a mostrar os contratos da venda da SAF para a 777 Partners a sócios do clube foi revogada.



A decisão foi do desembargador Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). O magistrado considera que o estatuto do Vasco dispensa a obrigatoriedade de divulgação de tais conteúdos.



- Nesse cenário, importa consignar que foi aprovada, em Assembleia

Geral realizada aos 30/04/2022, alteração no Estatuto Social do Clube de Regatas Vasco da Gama, prevendo a possibilidade de o clube constituir uma SAF e negociar suas ações, e dispensando a divulgação pública dos contratos sigilosos - argumenta o desembargador.



Está marcada para este domingo a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) decisiva sobre a venda da SAF vascaína à 777 Partners. No dia 7, os sócios do Vasco vão poder votar a favor ou contra a transação. Um grupo de sócios pleiteava direito a ver os contratos, que tramitam com cláusula de confidencialidade entre as diretorias do clube e da empresa. No atual cenário não há o que impeça, em tese, a realização do pleito.