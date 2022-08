Nenê em ação pelo Vasco na partida contra a Chapecoense - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 01/08/2022 12:31

Rio - O Vasco ficou apenas no empate com a Chapecoense no último domingo (31/7), em São Januário, pelo placar de 0 a 0, e deixou o gramado reclamando muito da arbitragem de Douglas Marques das Flores. Além de um suposto pênalti não marcado, Nenê, meia, e Daniel Félix, preparador físico, foram expulsos por reclamação.

Em súmula divulgada pela CBF após o confronto, Douglas Marques relatou os motivos de ambas as expulsões.

"Após ser advertido com cartão amarelo por ter cometido uma falta temerária no seu adversário, o mesmo, imediatamente, protestou acintosamente com gestos e proferindo as seguintes palavras: 'Foi a primeira minha car***, po***, calma é o car***, foi a primeira'", registrou o árbitro, sobre a expulsão de Nenê.

Já Daniel Félix foi expulso por xingar diretamente a figura de Douglas Marques, segundo o árbitro do quadro paulista: "Vai tomar no **, tá de sacanagem", teria dito o preparador físico do Vasco.

O Vasco volta a campo apenas no dia 09/08, uma terça-feira, contra a Ponte Preta, em Campinas. A equipe comandada interinamente por Emílio Faro tenta voltar aos trilhos da Série B.