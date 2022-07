Maxi López - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 30/07/2022 14:20 | Atualizado 30/07/2022 14:41

Rio - Além de pagar a dívida com Ricardo Sá Pinto, o Vasco voltou a arcar com uma dívida do passado para evitar uma nova intervenção da Fifa. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o clube carioca pagou R$ 1,8 milhão ao ex-atacante Maxi Lopez.

A dívida total do clube de São Januário com o argentino é de R$ 5 milhões. O valor desembolsado pelo Vasco foi de 30%. Segundo o canal, ainda há uma dívida que o Cruzmaltino vem sendo cobrado. Gustavo Torres pede R$ 200 mil por atrasos de salários.

Na última semana, o Vasco foi impedido de registrar jogadores por conta de um dívida com o ex-técnico Ricardo Sá Pinto. O português entrou com uma ação na Fifa e impediu o clube carioca de registrar reforços. No começo desta semana, o Cruzmaltino conseguiu quitar o valor com o português e regularizou Alex Teixeira.

Com passagens por clubes importantes como Barcelona, Milan e River Plate, Maxi López atuou no Vasco em 2018 e 2019. Ele entrou em campo em 38 partidas, fez 11 gols e deu sete assistências.