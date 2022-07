Figueiredo, atacante do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 29/07/2022 18:58

A vitória do Vasco sobre o CRB, na última quinta-feira, recuperou a confiança da torcida no time. Mas não só. Os próprios jogadores do Cruzmaltino demonstram maior empolgação com a campanha do time, que segue em posição segura rumo ao acesso.



"Que grupo f***! Com muita luta e trabalho, vamos conquistar nosso objetivo. Um correndo pelo outro sempre! Mais uma vez, nossa torcida fez uma festa linda e nos apoiou do início ao fim", escreveu Figueiredo na conta dele no Instagram.

O atacante vascaíno deverá seguir titular neste domingo. O próximo jogo do Vasco será novamente em São Januário, contra o CRB. O jogo será marcado pela reestreia de Alex Teixeira pelo Cruzmaltino.