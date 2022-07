Andrey Santos comemora com Raniel um dos seus gols na vitória vascaína por 4 a 0 sobre o CRB - JORGE RODRIGUES/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 28/07/2022 20:57

Rio - O Vasco voltou a vencer na Série B após três rodadas na competição e reassumiu a vice-liderança, com 38 pontos. Na noite desta quinta-feira (28), o Cruz-Maltino goleou o CRB por 4 a 0, em São Januário, pela 21ª rodada, com dois gols de Andrey Santos, Raniel e Eguinaldo. Com isso, o clube carioca diminuiu a distância de dez para sete pontos do Cruzeiro, que lidera o torneio com 45.

No próximo domingo (31), o Vasco volta para São Januário para enfrentar a Chapecoense, às 16h, pela 22ª rodada da Série B. Além disso, será a estreia do atacante Alex Teixeira, que é cria da base do Cruz-Maltino e retornou ao clube carioca após 12 anos.



O início do jogo foi bastante movimentado com a intensidade do Vasco. Logo aos três minutos do primeiro tempo, Andrey Santos abriu o placar de cabeça para o Cruz-Maltino. No lance, Nenê cobrou escanteio pela esquerda e o meio-campista, sem marcação, fez o primeiro gol do clube carioca.



Aos seis minutos, o Vasco teve uma excelente chance para fazer o segundo gol. No entanto, Nenê desperdiçou a oportunidade após ficar livre dentro da área e finalizar cruzado para fora. A bola por pouco não raspou na trave esquerda do goleiro Diogo Silva, do CRB.



Até que na metade do primeiro tempo, aos 28 minutos, o CRB deu um susto no Vasco. No lance, Luciano recebeu lançamento de Anselmo Ramon de três dedos. Em seguida, a bola passou pelo goleiro Thiago Rodrigues e ficou sem ângulo. Fabinho apareceu para devolver a bola para o camisa 9 que finalizou com o gol vazio. No entanto, o bandeirinha viu impedimento do centroavante e anulou o gol do time alagoano.



Mas isso não abateu o Vasco. Aos 30 minutos, Yuri Lara recuperou a bola após o erro de Anselmo Ramon e tocou para Raniel. O centroavante cruzmaltino avançou pelo meio, escolheu o canto e bateu para o lado esquerdo do goleiro Diogo Silva para fazer o segundo gol.

No retorno para o segundo tempo, a estrela de Andrey Santos voltou a brilhar. Aos seis minutos da etapa final, Yuri Lara foi decisivo após recuperar novamente a bola no contra-ataque do Vasco. No lance, o meio-campista tocou para Raniel, que foi desarmado dentro da área e sobrou para o camisa 8 que dominou e finalizou cruzado para ampliar o placar.

Nos acréscimos, a joia da base do Vasco, Eguinaldo, entrou para fazer o quarto gol e fechar o placar. No lance, Marlon Gomes tocou para o atacante, que dominou e finalizou cruzado no canto direito de Diogo Silva.



Com a casa cheia e mais uma vez sob os olhares de Alex Teixeira, o Vasco voltou a vencer na Série B e reassumiu a vice-liderança da competição com um bom desempenho sob o comando do interino Emílio Faro.