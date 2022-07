Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Jorge Salgado, presidente do VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 28/07/2022 10:23 | Atualizado 28/07/2022 16:37

Cruzmaltino e irá assinar um novo vínculo de empréstimo com a equipe asiática. Rio - O Vasco está perto de perder o atacante Getúlio. O jogador, de 25 anos, pertence ao Tombense e será negociado com o Ventforet Kofu, do Japão. Ele estava emprestado pelo clube mineiro aoe irá assinar um novo vínculo de empréstimo com a equipe asiática.

Getúlio, atacante do Vasco Daniel Ramalho/Vasco

Getúlio chegou ao Vasco no começo do ano, atuou em 25 partidas, a maioria começando no banco de reservas. O atacante fez três gols, o mais importante na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Maracanã com grande público, pela Série B do Brasileirão.

Com passagens pela base do Cruzeiro, Getúlio se profissionalizou pelo Avaí. Ele teve passagem pelo futebol português, antes de chegar ao clube carioca como reforço no começo da temporada.