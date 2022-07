Fábio Gomes, atacante do Atlético-MG - Divulgação

Publicado 28/07/2022 12:35

Rio - O Vasco está perto de fechar a contratação de um reforço para o setor ofensivo. Trata-se do atacante Fábio Gomes, de 25 anos, que pertence ao Atlético-MG. Ele deve assinar por empréstimo com o Cruzmaltino até o fim da temporada. A informação foi dada inicialmente pelo canal "Atenção, Vascaínos".

A expectativa é que Fábio chegue ao Rio para realizar exames médicos e assinar com o Vasco até o fim de semana. O atacante é o segundo reforço cruzmaltino nesta janela. Antes, o time da Colina acertou o retorno de Alex Teixeira.

Fábio Gomes chegou ao Atlético-MG em janeiro, após bom desempenho no New York Red Bulls, dos Estados Unidos. No entanto, não conseguiu engrenar com a camisa do Galo. Ao todo, foram 16 jogos e apenas três gols marcados.