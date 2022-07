Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 27/07/2022 19:05

Rio - O Vasco pode perder um jogador do elenco cruz-maltino na sequência desta temporada na Série B. De acordo com o portal "GE", o Internacional está negociando com o lateral-direito Weverton, de 23 anos. O jogador pertence ao Bragantino e atua por empréstimo no clube carioca até o fim do ano.

Lateral do Vasco entra na mira de clube da Série A Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Ainda de acordo com o portal, as conversas estão encaminhadas e o Internacional trata a negociação diretamente com o Bragantino. A tendência é de que o acordo seja acertado por um empréstimo até o final desta temporada. O clube gaúcho tem pressa porque precisa concluir até sábado a lista de inscritos para as quartas de final da Sul-Americana.

Sem espaço no Vasco, a negociação por Weverton não deve ser dificultada. O lateral-direito não tem sido aproveitado no Campeonato Brasileiro da Série B. Além disso, o jogador é a terceira opção para a posição, atrás de Gabriel Dias e Léo Matos. O atleta disputou 24 partidas pelo Cruz-Maltino, mas não foi relacionado para as últimas três partidas na competição, sendo contra Sampaio Corrêa, Ituano e Vila Nova.