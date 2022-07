Torcida do Vasco esgota ingressos para duelo com Chapecoense em São Januário - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 27/07/2022 16:03

Rio - A torcida do Vasco esgotou os ingressos para a estreia de Alex Teixeira na partida contra Chapecoense, neste domingo (31), às 16h, em São Januário, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os cerca de 22 mil bilhetes foram vendidos em menos de cinco horas, e só restam apenas para os visitantes e as gratuidades previstas em lei. A informação é do portal "UOL".

Os ingressos não chegaram a ser comercializados para o público geral e esgotou apenas com os sócios do Vasco. Além disso, mesmo alguns associados do Cruz-Maltino não conseguiram adquirir o bilhete para a partida.

Em uma escala de 7 a 0 estrelas, o Vasco estipula uma ordem de prioridade na compra de acordo com o plano. Os ingressos foram esgotados quando ainda estava na categoria três, que foi reservada para os planos "Colina" e também para quem se manteve adimplente no "Caldeirão" e no "Norte e Sul" desde a pandemia.

Desde o início da temporada na Série B, o Vasco voltou a ter aumento no programa de sócios. Atualmente, o Cruz-Maltino conta com mais de 67 mil associados.