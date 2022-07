Andrey Santos - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 26/07/2022 16:40

Rio - As conversas para a renovação de contrato de Andrey Santos continuam. Nos últimos dias, duas reuniões envolvendo a 777 Partners e o staff do jogador aconteceram. O projeto da empresa norte-americana teria deixado o jovem e seus empresários satisfeitos. Embora valores não tenham sido discutidos, a possibilidade de um acerto está mais próxima. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

A primeira reunião aconteceu em Miami, nos Estados Unidos, com a presença do staff de Andrey e os donos da 777. A avaliação do encontro foi muito positiva e houve estreitamento de laços. A segundo ocorreu no Rio de Janeiro, com o staff do atleta, dois representantes da 777, um do Vasco e próprio jogador.

O jovem, de 18 anos, afirmou que seu foco está no acesso do Cruzmaltino para a Série A. Apesar do papo animador, os valores de um novo contrato não foram discutidos pois as duas partes concordam que a 777 precisa entrar no Vasco para que as quantias sejam debatidas. Representantes da 777 Partners agradeceram o staff do Andrey, que mesmo recebendo contatos constantes de Barcelona e PSG, segue priorizando ouvir o Vasco antes de tudo.

O contrato do jovem com o Cruzmaltino vai até agosto de 2023. Além de poder assinar um pré-contrato já a partir de fevereiro do ano que vem, Andrey tem um multa baixa para clubes do Brasil. O jovem vem sendo titular do clube carioca nas últimas partidas, tendo atuado em 19 jogos na temporada e feito um gol.