Anderson Conceição, zagueiro do Vasco, em entrevista coletiva no CT Moacyr Barbosa - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 26/07/2022 15:39

Rio - Dois dias após o desligamento do técnico Maurício Souza, Anderson Conceição foi o escolhido para ser o primeiro a comentar sobre a troca no comando do Vasco. O zagueiro concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (26), agradeceu ao ex-técnico pelo trabalho e afirmou que o time precisa "se reinventar" para não se complicar na Série B.

"Nosso time desde o início vinha mantendo a mesma linha defensiva. Em alguns jogos a gente acaba precisando trocar é acaba mudando um pouco. Nesse momento de instabilidade e voltar a trabalhar, ter humildade, reconhecer os erros, mas lutar para voltar para os trilhos", disse o defensor.

O Cruzmaltino vai para seu terceiro técnico na temporada - antes de Maurício, Zé Ricardo fez boa campanha, mas aceitou proposta do futebol japonês. Com isso, novas mudanças podem acontecer no plantel. No entanto, não há margem para erros, pois o time viu a distância em relação aos primeiros clubes fora do G-4 diminuir em três pontos

"Temos uma gordura ainda, mas já ligamos o alerta, conversamos sobre isso. O estilo do novo treinador vai de acordo com cada um. O Maurício tentou implementar as boas ideias dele em pouco tempo, acabou não dando certo", acrescentou Anderson Conceição.

Enquanto procura por um novo técnico, o Vasco terá o auxiliar Emílio Faro a beira do campo nos jogos contra CRB e Chapecoense. O profissional já comandou a equipe em outras duas oportunidades nesta temporada e venceu ambos os jogos, contra Náutico e Cruzeiro.

"Tivemos uma reunião ontem com nosso diretor, passou essa situação do Emílio. Ele tem nossa confiança, vamos abraçar ele para que tudo saia da melhor maneira possível. No primeiro turno a gente fez esses dois jogos (CRB e Chape) fora, agora teremos o fator casa, o apoio da torcida, vamos buscar bons jogos para voltar a ter a credibilidade do nosso torcedor " afirmou o zagueiro.