Vasco deve ir à Justiça novamente para atuar no Maracanã - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 26/07/2022 13:40

Rio - O consórcio que administra o Maracanã, gerido pelo Flamengo, vetou o estádio para a partida do Vasco contra a Chapecoense, no próximo domingo, às 16h. Com isso, a tendência é que o Cruzmaltino, assim como na partida contra o Sport, entre na Justiça para poder atuar no local.

O Vasco havia feito a solicitação na última semana, mas não obteve retorno. Na manhã desta terça, o clube divulgou uma nota onde dizia que, caso não recebesse uma resposta até 12h, entenderia que seu pedido foi negado. A resposta finalmente foi dada, mas com o veto do consórcio.

O desejo de Vasco de atuar no Maracanã contra a Chapecoense se deve à provável estreia de Alex Teixeira. O meia-atacante é a principal contratação do Vasco nos últimos anos e deve gerar uma procura grande por ingressos.