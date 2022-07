Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 25/07/2022 17:24 | Atualizado 25/07/2022 18:10

Rio - A Justiça concedeu um efeito suspensivo e derrubou, na tarde desta segunda-feira (25), a liminar que obrigava o Vasco a abrir os contratos com a empresa norte-americana 777 Partners. Com isso, o clube pode dar sequência ao rito para conclusão da SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

A decisão foi da desembargadora Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes em cima de uma ação da Comissão dos Direitos do Consumidor da Alerj, que solicitou a abertura dos contratos com o possível novo investidor do clube. O Vasco alega não poder expor tais documentos devido a cláusulas de confidencialidade envolvendo as partes.

Com a queda da liminar, o próximo passo é a convocação da reunião do Conselho Deliberativo para votação sobre a venda da SAF do Cruzmaltino. No último sábado (23), uma Comissão Especial formada por conselheiros e beneméritos já acenaram positivamente quanto pela negociação.



O rito interno da transformação do modelo estrutural do clube estava paralisado desde 14 de julho por conta de uma liminar assinada pelo juiz Luiz Alberto Carvalho Alves, da 3ª Vara Empresarial.