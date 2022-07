Alex Teixeira - Daniel RAMALHO/CRVG

Rio - Vivendo uma situação ruim nas últimas partidas da Série B, o Vasco teve uma boa notícia neste começo de semana. O Cruzmaltino quitou a dívida com o ex-treinador Ricardo Sá Pinto e agora aguarda a liberação da Fifa para agilizar a estreia de Alex Teixeira. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".

O clube carioca estava desde a semana passada sem poder registrar novos reforços por conta da ação do técnico. O português trabalho no Vasco no fim de 2020 e não havia recebido nada do Cruzmaltino na ocasião. Irritado com a falta de pagamento, Sá Pinto entrou com uma ação na Fifa contra o Vasco. Porém, o clube carioca já resolveu a questão.

Alex Teixeira, de 32 anos, foi contratado pelo Vasco para o segundo semestre. O Cruzmaltino planeja que a estreia do atacante seja na partida contra a Chapecoense no próximo domingo. No entanto, depende da liberação da entidade máxima do futebol para dar continuidade ao processo.