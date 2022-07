Lance da partida entre o Club de Regatas Vasco da Gama x Vila Nova pelo Campeonato Brasileiro B em 23 de julho de 2022 pelo Campeonato Brasileiro B no Estadio Serra Dourada em Goiania, Goias em 23 de julho de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/CRVG - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 23/07/2022 19:01

Rio - Juan Quintero não escondeu sua insatisfação com a atuação do Vasco na derrota por 1 a 0 para o Vila Nova, no Serra Dourada, na tarde deste sábado. Na saída de campo, o colombiano disse que o Cruzmaltino não poderia ter sido superado pelo lanterna da Série B.

"Derrota complicada e difícil. Com todo o respeito, a gente não pode perder aqui para o Vila Nova. Agora já passou. Temos de trabalhar para as duas batalhas em casa. A gente vai falar isso na semana, corrigir o que tiver de corrigir e somar seis pontos em casa", disse Quintero ao "Premiere".

Antes de entrar em campo, o Vila Nova colecionava apenas uma vitória em seus 19 jogos na Série B. O Vasco, por sua vez, tem apenas uma vitória nas últimas três partidas.

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, contra o CRB, em São Januário.