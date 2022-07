Juan Quintero, zagueiro do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 23/07/2022 11:46

Rio - Um dos maiores problemas na equipe do Vasco da Gama, atualmente, é a sua defesa. O que antes era um pilar, hoje é uma fraqueza, sendo bastante instável, especialmente nas últimas partidas. Para a partida contra o Vila Nova, o Cruz-maltino não poderá contar com o capitão Anderson Conceição. Sabendo disso, o colombiano Juan Quintero, que será um dos líderes na defesa, falou sobre suas expectativas para o confronto.

"Pode ser contra o primeiro colocado ou contra o último: contra o Vasco, todos querem dar a vida. Todo jogo será difícil para nós. Não tem jogo fácil. Sabemos que o Vila Nova é o último colocado, mas será difícil. Faremos o que estamos fazendo e trabalhando durante a semana. A mentalidade é de que temos que ganhar. Mas equilibrados. Se não der para ganhar, não perder. Somar pontos", disse o zagueiro.

Quintero também aproveitou para comparar o trabalho de Maurício Souza com Zé Ricardo, e disse que a mudança na postura da defesa da equipe foi pura coincidência.

"Como aconteceu com o Maurício (Souza) poderia ter acontecido com o Zé (Ricardo). O Maurício manteve muitas coisas que o Zé tinha de base e só agregou coisas ao ataque. Foi coincidência. Poderia acontecer com o Zé. Se não fossem por esses três gols, estaríamos falando outra coisa. Temos que voltar e conseguir esse equilíbrio defensivo, para continuar ajudando o time", finalizou Juan Quintero.



Vasco da Gama e Vila Nova se enfrentam neste sábado (23), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Serra Dourada. O confronto será válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.