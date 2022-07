Figueiredo, atacante do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 22/07/2022 15:13

Rio - Após cumprir suspensão e se recuperar de um edema na panturrilha esquerda, o atacante Figueiredo está de volta ao elenco do Vasco da Gama. O jovem foi relacionado pelo técnico Maurício Souza para o confronto com o Vila Nona, neste sábado (23), e deve ser titular no duelo. O jogador aproveitou o seu retorno para comemorar, e revelou que estava agoniado para voltar aos gramados.

"Estou muito feliz por estar de volta. Estava agoniado em poder somente assistir. Agora é ir pra essa viagem e buscar os três pontos fora de casa. Sabemos que em todo jogo contra o Vasco os adversários dão a vida e não podemos fazer diferente disso. Temos que dar a vida também", comentou Figueiredo.



Estes são os relacionados para a partida entre #VILxVAS pelo Campeonato Brasileiro.#VascoDaGama pic.twitter.com/2w4QDs7eyZ — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 22, 2022

Mesmo com a volta de Figueiredo, o técnico Maurício Souza terá importantes desfalques para este confronto. O atacante Getúlio segue no departamento médico realizando trabalhos de fisioterapia, e deve iniciar a etapa de transição na próxima segunda-feira. Além dele, o zagueiro Anderson Conceição também não enfrenta o Vila Nova, pois cumpre suspensão.

Vasco da Gama e Vila Nova se enfrentarão neste sábado (23), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O confronto será válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.