Encontro entre CBF, Vasco da Gama e 777 Partners - Divulgação/C.R. Vasco da Gama

Encontro entre CBF, Vasco da Gama e 777 PartnersDivulgação/C.R. Vasco da Gama

Publicado 21/07/2022 18:55

Rio - O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, recebeu, nesta quinta-feira (21), a visita de alguns membros da diretoria do Vasco da Gama e executivos da 777 Partners, grupo de investidores norte-americanos interessados em comprar 70% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruz-maltino.

No encontro, o Vasco foi representado pelo presidente Jorge Salgado, pelo primeiro vice-presidente, Carlos Roberto Osório, e pelo CEO do clube, Luiz Mello. Já a 777 Partners foi representada pelo diretor de entretenimento, Juan Arciniegas, pelo diretor de esportes, Johannes Spors, e pelo coordenador de operações, Nicholas Maya.

Na reunião, foram discutidos os procedimentos para a transferência de jogadores do "CRVG" para a "Vasco SAF", ainda durante o andamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que isto só será possível caso a venda da SAF seja aprovada pelos sócios do clube. Após a reunião, os membros do clube e da 777 Partners almoçaram com o presidente da CBF, e realizaram um tour pelo Museu da Entidade.

Os executivos da 777 Partners voltam aos Estados Unidos ainda nesta quinta-feira (21). Nesta passagem ao Brasil, os empresários norte-americanos estiveram em São Januário na última terça-feira (19), para assistir o empate com o Ituano. Eles também tiveram uma série de reuniões com dirigentes do Vasco, conheceram os CTs da base e do profissional, e chegaram a ter uma conversa com o streamer e youtuber Casimiro.