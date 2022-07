Riquelme - Rafael Ribeiro / Vasco

RiquelmeRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 20/07/2022 19:08

Rio - O cenário de preocupação do Vasco se confirmou nesta quarta-feira. Após um exame de imagem, o lateral Riquelme teve confirmada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia.

Riquelme precisou deixar a partida contra o Ituano, na última terça-feira, após se envolver em lance com Gerson Magrão no fim do segundo tempo. Mais tarde, o jogador foi visto indo embora de São Januário com o auxílio de muletas.

O departamento médico do Vasco passará mais detalhes sobre a lesão nesta quarta-feira, no CT Moacyr Barbosa. Até o momento, não foi divulgada a data da cirurgia.