Vasco e Ituano empataramDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 20/07/2022 16:40

Rio - O Vasco voltou a tropeçar na Série B. Contra o Ituano, em São Januário, o clube carioca ficou no empate por 1 a 1. Apesar de seguir em segundo lugar, as chances de acesso do Cruzmaltino foram reduzidas. De acordo com o site "Infobola", do matemático Tristão Garcia, a equipe do Rio caiu de 83% a 80% de possibilidades de voltar à Série A no ano que vem.

Líder da competição, o Cruzeiro continua com 99% de chances de acesso. Em terceiro lugar, o Grêmio, que também tropeçou contra o Brusque, aparece com 73%. O Bahia fecha o G-4 com 70% de possibilidades de voltar para a elite do futebol brasileiro.

Em quinto lugar, a Tombense tem 23% de chances de conseguir subir para a Série A. Atrás dela aparece o Sport com 11% e depois o Sampaio Corrêa com 10%. Os demais clubes têm 9% ou menos de possibilidades de conquistar uma vaga na elite do futebol brasileiro em 2023.