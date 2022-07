Alex Teixeira é apresentado pelo Vasco em São Januário - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Rio - O atacante Alex Teixeira, de 32 anos, foi apresentado à torcida do Vasco nesta terça-feira (19), em São Januário. Após 12 anos, o jogador retornou ao Cruz-Maltino, clube em que foi revelado profissionalmente. Na ocasião, o atleta teve o primeiro contato com os torcedores antes da partida contra o Ituano, pelo Brasileirão da Série B.

"Boa noite torcida linda. Muito obrigado por essa festa linda que vocês estão fazendo hoje na minha apresentação. Confesso que não esperava tanto, mas estou muito feliz e grato por tudo que estão fazendo por mim até hoje. O que eu posso fazer é lutar por vocês dentro de campo. Estamos juntos e rumo ao acesso. Saudações vascaínas", destacou Alex Teixeira ao microfone para os torcedores vascaínos.

Ao pisar no gramado de São Januário, Alex Teixeira foi festejado pela torcida do Vasco. Além disso, dois dos principais influenciadores do Brasil, Casimiro e Luva de Pedreiro, também foram ao evento para prestigiar o Cruz-Maltino e a apresentação do atacante.