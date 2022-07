Reunião de representantes da 777 Partners com membros da cúpula do Vasco - Divulgação/Vasco

Reunião de representantes da 777 Partners com membros da cúpula do VascoDivulgação/Vasco

Publicado 19/07/2022 17:43

Rio - Vasco e 777 Partners, empresa que está prestes a concluir compra de 70% das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube, iniciaram nesta terça-feira (19) uma série de reuniões com foco em planejamento para o projeto.

Por parte da empresa norte-americana, vieram ao Rio de Janeiro: Juan Arciniegas, Diretor de Entretenimento da 777 Partners, Don Dransfield, CEO do 777 Football Group, Nicolas Maya, chefe de operações e Johannes Spors, diretor de esportes.

Pelo Gigante da Colina, vice-presidentes e executivos de diversas áreas do clube participarão das reuniões. Na primeira, compareceram o presidente, Jorge Salgado, o primeiro vice-presidente Carlos Roberto Osório, o CEO Luiz Mello, o Gerente Executivo de Futebol, Carlos Brazil e o Coordenador de Análise de Mercado, Witor Bastos.

Os representantes da 777 Partners visitarão as dependências do clube vêm para acompanhar também a apresentação oficial de Alex Teixeira, novo reforço do Vasco para a sequência da temporada.