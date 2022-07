Ricardo Sá Pinto - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 18/07/2022 11:33

Rio - O Vasco anunciou recentemente Alex Teixeira como reforço para temporada, porém, o atacante pode não conseguir ser registrado pelo clube carioca. De acordo com informações do canal "Atenção, Vascaínos!", o treinador Ricardo Sá Pinto entrou com uma ação na Fifa contra o clube carioca. A punição seria o impedimento do Cruzmaltino de registrar qualquer reforço.

Sá Pinto comandou o Vasco entre outubro e dezembro de 2020. O português e sua comissão técnica não teriam recebido nada pelo trabalho que realizaram no clube. De acordo com o canal, o valor da dívida seria algo em torno de R$ 5 milhões. Caso, o Cruzmaltino execute o pagamento, a liberação para o registro de reforços é imediata.

O canal afirmou ainda que Sá Pinto e o Vasco estavam negociando o possível pagamento da dívida, porém, o treinado português teria se cansado da demora e entrou com uma ação na Fifa exigindo uma punição ao clube carioca pelo atraso no pagamento.