Mauricio Souza - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 16/07/2022 15:43

Rio - Com desfalques na equipe, o treinador Maurício Souza definiu o time do Vasco para o jogo contra o Sampaio Corrêa, neste sábado (16), às 16h30, no Castelão de São Luís, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Sem Thiago Rodrigues, o técnico optou por Halls na vaga do goleiro. Além do arqueiro, Figueiredo, suspenso, deu a vaga para Erick formar o ataque com Raniel. Por outro lado, o Cruz-Maltino terá os retorno de Nenê e Gabriel Pec.

Escalação do Vasco Foto: Divulgação/Vasco

Escalação do Vasco: Halls; Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Matheus Barbosa e Nenê; Gabriel Pec, Erick e Raniel.

Liberado pelo departamento médico, Gabriel Dias iniciará a partida no banco de reservas. O Vasco trabalha para conquistar a vitória e diminuir a distância para o líder Cruzeiro. O Cruz-Maltino ocupa a vice-liderança e soma 34 pontos, quatro a menos que o clube mineiro, com 38.