Alex Teixeira retorna ao Vasco após 12 anosFoto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 15/07/2022 12:30

Rio - Novo reforço do Vasco, Alex Teixeira deverá levar algumas semanas para fazer sua reestreia pelo clube carioca. De acordo com informações de Edu Pina, ex-jogador e atual preparador particular de Alex, a tendência é que o atleta leve até três semanas para ter condições de entrar em campo. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".

A última partida de Alex Teixeira aconteceu pelo Besiktas, seu último clube, no dia 21 de maio. Ele atuou apenas oito minutos no empate da equipe contra o Konyaspor pelo Campeonato Turco. No total, o atacante, de 32 anos, fez 31 jogos em 2022, marcou quatro gols e deu uma assistências.

O atacante despertou o interesse de outros clubes brasileiros, mas deu a prioridade ao Vasco, onde afirmou que gostaria de retornar. Por outro lado, Alex Teixeira chegou a abrir conversas com o Botafogo, mas a chegada do Cruz-Maltino em uma negociação decidiu o rumo do jogador.

Em 2009, Alex Teixeira foi vendido pelo Vasco para o Shakhtar Donetsk. O atacante defendeu o clube ucraniano por seis temporadas até se transferir para o Jiangsu Suning, da China, onde ficou por cinco anos. Em seguida, o jogador foi contratado pelo Besiktas, da Turquia, em 2021.