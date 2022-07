Alexander e Halls, goleiros do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 14/07/2022 16:43

Rio - Em entrevista coletiva descontraída na tarde desta quinta-feira (14), Alexander e Halls, goleiros do Vasco revelados nas categorias de base, comentaram sobre a disputa por uma vaga na equipe titular comandada pelo técnico Maurício Souza para o duelo deste sábado (16), com o Sampaio Corrêa, fora de casa.

Isso porque Thiago Rodrigues, dono da posição, recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Criciúma, no Heriberto Hülse, e terá de cumprir suspensão automática. Halls minimizou a disputa, mostrou certa aliança com Alexander e revelou carinho da dupla.

"Não sabemos ainda quem vai jogar. Geralmente a gente descobre na preleção, duas horas antes do jogo. Mas com a parceria que a gente tem, com certeza vai sempre ter um torcendo pelo outro. Vários treinadores passam aqui e falam que nunca viram isso em outro clube. Temos união muito grande", disse.

Alexander falou de jogadores que viu atuar pelo Cruzmaltino e os inspira para o crescimento profissional. Os citados pelo arqueiro vascaíno têm certa relevância na história recente do clube, com boas aparições nas temporadas do Brasileirão.

"O cara que mais admirei aqui foi o Martin Silva. Ficava admirando a frieza dele. Assim como o Thiago tem hoje, nos mantém no foco. Isso me chamou muita atenção. O Fernando Miguel também foi um cara que me passou muito ensinamento no futebol e na vida. Ele também tem duas filhas e me ensinou muita coisa. Foi o goleiro que tive mais contato", destacou.

O Vasco tem uma das melhores defesas desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas sete gols sofridos em 17 rodadas, e o titular Thiago Rodrigues é o grande destaque da equipe na temporada.