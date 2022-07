Getúlio, atacante do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 14/07/2022 16:07

A partida entre Criciúma e Vasco, disputada no último sábado (9), marcou o retorno de Getúlio à Santa Catarina. Ex-jogador do Avaí, o atacante esteve em ação no estádio Heriberto Hülse, e ajudou o Cruzmaltino a vencer o Tigre por 1 a 0.

"Sabemos como é difícil enfrentar o Criciúma no Heriberto Hülse, acredito que isso valoriza ainda mais essa vitória. Também foi muito bacana ver o nosso torcedor presente. Esse apoio nas partidas fora de casa faz toda a diferença", disse o jogador.

Se o Criciúma era um velho conhecido de Getúlio, o próximo adversário do Vasco também é. Trata-se do Sampaio Corrêa, contra quem o atacante já atuou seis vezes ao longo da carreira, e vem de três vitórias seguidas. O triunfo mais recente foi um 2 a 1 pelo Avaí, na última rodada da Série B de 2021, que garantiu o seu segundo acesso com a equipe catarinense.

"O Sampaio Corrêa é outro adversário que já enfrentei algumas vezes, e pude sair vitorioso nas partidas mais recentes. Espero manter essa boa sequência para ajudar o Vasco a conquistar mais um resultado positivo", concluiu.

Sampaio Corrêa e Vasco se enfrentam no sábado (16), às 16h30, no Castelão, em São Luís (MA). A partida será válida pela 18ª rodada da Série B.