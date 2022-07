Vasco pagará multa de R$ 3 mil por cantos homofóbicos de torcedores vascaínos direcionados ao Flamengo - Daniel Ramalho/Vasco da Gama

Publicado 14/07/2022 14:32

Rio - O Vasco passou por julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (STJD/RJ), na última quarta-feira, por cantos homofóbicos direcionados à torcida do Flamengo, em jogo válido pelo Campeonato Carioca, em março de 2022, e teve sua multa reduzida de R$ 20 mil para R$ 3 mil.

De acordo com a assessoria de imprensa do Vasco, a redução da multa foi em reconhecimento à postura proativa do clube e de seus torcedores na adoção de medidas para combate à LGBTfobia e atos discriminatórios. O Cruzmaltino ainda reiterou que se compromete a continuar atuando para que eventuais práticas discriminatórias sejam corrigidas.

"Reconhecemos, apoiamos e nos orgulhamos da conscientização e empenho da torcida vascaína em tornar o futebol um ambiente inclusivo. Esta é nossa história.", disse o clube em nota.