Dirigentes do Vasco e representantes da 777 Partners Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 12/07/2022 18:00

Rio - Apesar do acerto pelo retorno de Alex Teixeira ao Vasco não ter passado diretamente pela 777 Partners, o executivo Tyler Pasko se manifestou em suas redes sociais nesta terça-feira (12). O dirigente deu boas-vindas ao meia-atacante, de 32 anos, que deve assinar contrato com o Cruz-Maltino até o fim do Brasileirão da Série B.

"Bem-vindo à casa", publicou Tyler Pasko em inglês, em suas redes sociais. Em março, o executivo esteve no Rio de Janeiro com a empresa americana e conheceu a instalações do Vasco.



A participação da 777 Partners na negociação com Alex Teixeira foi indireta. O meia-atacante estava sem clube e aceitou a proposta dentro da realidade do Vasco.