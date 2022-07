Torcida do Vasco no Maracanã - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 12/07/2022 09:00

Rio - Ainda faltam 21 rodadas para o fim da Série B, mas o torcedor cruzmaltino está de bem com a vida com a equipe carioca. E de acordo com a matemática, há razões para isso. Segundo os cálculos de Tristão Garcia, expostos no portal "Infobola", o Vasco tem 88% de chances de voltar para a Série A.

Atualmente, o clube de São Januário está na segunda colocação e tem quatro pontos a menos que o líder Cruzeiro. A Raposa é a equipe com mais chances de acesso. No total são 98%. Fechando o G-4, Bahia e Grêmio aparecem com 59% de possibilidades.

Na próxima rodada pela Série B, o Vasco tem parada dura. O Cruzmaltino viaja até o Maranhão para encarar o Sampaio Correa. A partida será no próximo sábado, às 16h30.