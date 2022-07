Josh Wander, investidor da 777 Partners - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Josh Wander, investidor da 777 PartnersRafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 11/07/2022 17:27

Rio - O Vasco da Gama anunciou, nesta segunda-feira (11), que irá realizar uma audiência pública para apresentar o projeto da venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a 777 Partners. Os sócios estatutários e sócios torcedores poderão, inclusive, participar da audiência, que será realizada de forma virtual, na próxima quarta-feira (13), às 19h (horário de Brasília).

Confira a nota oficial do clube:

"O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que, dando segmento ao programa de comunicação e transparência da SAF, realizará nessa quarta-feira, 13/7, às 19h, Audiência Pública para apresentar o projeto da SAF, tirar dúvidas e ouvir opinião dos vascaínos. Audiência Pública será realizada no formato virtual (on-line) e terá transmissão ao vivo pela VascoTV.



As inscrições para participação na Audiência Pública serão abertas a sócios estatutários e sócios torcedores, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, na plataforma Sócio Gigante a partir das 19h de hoje. Para se inscrever o sócio resgatará 1 ponto de seu plano de sócios. Os 30 primeiros sócios a se inscreverem terão a participação confirmada. Quem não conseguir se inscrever seguirá tendo a possibilidade de apresentar suas dúvidas ou perguntas através do e-mail duvidas.saf@vasco.com.br."