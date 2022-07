Técnico Maurício Souza no duelo entre Vasco e Criciúma - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 10/07/2022 12:43

Rio - Depois da derrota pro Novorizontino e o empate com o Sport, o Vasco, enfim, reencontrou o caminho das vitórias. No último sábado (09), o Cruz-maltino bateu o Criciúma, por um a zero, e seguiu vivo na luta pelo título da Série B. Após a partida, o técnico Maurício Souza comemorou o resultado, e destacou a ambição de seu elenco.

"Uma vitória importantíssima. Eu comentei com eles que era nossa chance de abrirmos do 5º colocado. Era um adversário que vinha subindo de produção, estava em quinto lugar, que vinha de bons resultados. Todo mundo sabe da dificuldade que é jogar aqui em Criciúma, a pressão que eles exercem com a torcida. Sem dúvidas foi uma vitória de um time com muita ambição, que quer muito", disse o treinador.

Maurício aproveitou, ainda, para elogiar os torcedores do clube, que rapidamente esgotaram os ingressos, e fizeram uma bonita festa no Estádio Heriberto Hülse.

"Eu tenho falado isso. Eles são fundamentais para que a gente consiga o nosso objetivo. Eles têm feito a parte deles. Talvez alguns jogos não aconteçam como a gente quer, mas a gente entra com toda a vontade de fazer a alegria deles. A torcida do Vasco sempre fez esse show, não vai ser agora que a equipe mais precisa deles que eles vão deixar de dar. Foi uma festa linda. Em menor número, diversas vezes calaram várias vezes a torcida do adversário. A gente conta sempre com a participação deles para conseguir o nosso objetivo", comentou.

Mesmo com a vitória, o treinador destacou que a partida não foi fácil para sua equipe, especialmente nos últimos momentos da partida. Maurício falou, inclusive, que o apito final deu uma sensação de alívio para toda a comissão técnica.

"Significou um alívio. No segundo tempo, realmente, eles vieram com uma imposição de jogo muito grande. Jogando a bola a nossa área o tempo todo. A gente optou por descer o bloco porque, já no primeiro tempo, uma coisa que nos trouxe alguns danos durante a partida, foi a bola ligada direta. O apito final traz aquilo que a gente combinou, que era a vitória, os três pontos para distanciar do quinto, aproximar do primeiro, e distanciar do Bahia também", disse Maurício Souza, antes de completar:

"Agora mais calmo, mais aliviado, a vitória é importante para dar moral. Para mostrar que o Vasco é capaz. Mas falei para eles que isso tem que ser um hábito nosso, algo normal, independente do adversário que a gente vai pegar, o Vasco é favorito. Vamos comemorar muito hoje porque a gente merece. A partir de segunda-feira, a gente já está pensando no próximo adversário", finalizou o treinador.

O Vasco da Gama retorna ao Rio de Janeiro neste domingo (10), e inicia sua preparação para os próximos compromissos. No sábado (16), o Cruz-maltino enfrentará o Sampaio Corrêa, às 16h30 (horário de Brasília), no Castelão, em partida válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.