Jorge Salgado, presidente do Vasco - Reprodução

Jorge Salgado, presidente do VascoReprodução

Publicado 09/07/2022 17:40

Rio - Próximo da votação que pode concretizar a venda de 70% da sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a 777 Partners, o Vasco da Gama segue no objetivo de conseguir participar da licitação do Maracanã, ao lado de Flamengo e Fluminense. Em entrevista ao portal "GE", o presidente do clube, Jorge Salgado, comentou sobre o assunto, e disse que o estádio é uma das prioridades da SAF.

"Não há dúvida que o Vasco hoje necessita de mais capacidade de público para abrigar sua torcida. Mesmo na Série B, temos lotado todos os jogos em São Januário e colocamos quase 130 mil espectadores em dois jogos no Maracanã. Não abriremos mão de São Januário, porém retorno do Vasco ao Maracanã é estratégico e será uma prioridade da SAF", disse, antes de completar:

"Defendemos um entendimento entre os clubes do Rio para a gestão do estádio, que é um equipamento público. Já apresentamos uma proposta objetiva nesse sentido, inclusive oferecendo São Januário para compor o calendário de jogos. Queremos dialogar e encontrar uma solução equilibrada e justa que possa atender a todos. Se não for possível um entendimento, contaremos com o apoio da estrutura global da 777 e seus parceiros para disputar a licitação", finalizou o presidente do Vasco.



Neste ano, o Cruz-maltino mandou dois jogos no Maracanã, ambos contra a vontade de Flamengo e Fluminense: A vitória por um a zero sobre o Cruzeiro, no dia 12 de junho, e o empate em zero a zero com o Sport, no dia três de julho.