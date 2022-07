Maurício Souza, técnico do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 09/07/2022 15:44

Rio - O Vasco da Gama está escalado para o confronto com o Criciúma, neste sábado (09), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse. A partida será válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem poder contar com Edimar e Gabriel Pec, que estão suspenso, além de Nenê e Gabriel Dias, que estão no Departamento Médico, o técnico Maurício Souza precisou fazer importantes mudanças na escalação de sua equipe, como as entradas de Erick e Riquelme.

Com isto, o Cruz-maltino foi definido pelo jovem treinador da seguinte forma: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Juan Quintero, Anderson Conceição e Riquelme; Yuri, Andrey Santos e Carlos Palacios; Erick, Figueiredo e Raniel. No banco de reservas, estão a disposição: Alexander, Halls, Weverton, Danilo Boza, Zé Vitor, Matheus Barbosa, Zé Gabriel, Juninho, Luiz Henrique, Zé Santos e Getúlio.